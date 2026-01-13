Identificato un nuovo segnale di Alzheimer | può essere rilevato anni prima dei sintomi

Recenti studi hanno individuato un nuovo segnale nell’attività cerebrale che permette di rilevare l’Alzheimer fino a due anni e mezzo prima della comparsa dei sintomi. Questo schema nei segnali elettrici rappresenta un avanzamento importante nella diagnosi precoce, offrendo potenziali opportunità per interventi tempestivi e una gestione più efficace della malattia. La scoperta apre nuove prospettive per la ricerca e il trattamento delle patologie neurodegenerative.

Si tratta di uno specifico schema nei segnali elettrici dell'attività cerebrale, che consente di riconoscere l'Alzheimer fino a due anni e mezzo prima dei sintomi. Identificato dai ricercatori della Brown University, può aiutare a individuare precocemente la malattia.

