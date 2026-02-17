Tudor si presenta al Tottenham | Lo stile di un club e il calcio che preferisce vengono prima di tutto Indicherò la strada

Igor Tudor ha firmato con il Tottenham dopo che i club hanno deciso di cambiare allenatore a causa di una lunga serie di sconfitte, tra cui quella contro il Newcastle che ha interrotto un ciclo di otto partite senza vittorie. Tudor, noto per il suo stile diretto, ha già dichiarato che il suo obiettivo è riportare il calcio e i valori del club al centro del progetto. Ha promesso di mostrare la strada giusta per migliorare le prestazioni della squadra e di rispettare le caratteristiche più autentiche del Tottenham.

Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham dopo l'esonero di Frank, mandato via al termine di una sconfitta contro il Newcastle (ottavo risultato di fila senza vittoria per gli Spurs). Esordirà in panchina nel derby contro l'Arsenal in programma il 22 febbraio. Prende un Tottenham 16esimo in classifica. L'ex Juventus è intervenuto ai microfoni della stampa per la prima volta da quando è allenatore ad interim della squadra londinese. Il Guardian lo riporta. Igor Tudor spera che il coraggio e la fiducia possano arrestare la discesa del Tottenham (Guardian). "Credo che la squadra abbia bisogno, prima di tutto, di acquisire fiducia, di acquisire coraggio, ma anche, allo stesso modo, di cose concrete in campo.