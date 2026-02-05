Illegittimo il PEI che non garantisce la copertura totale dell’orario per alunno con disabilità grave Sentenza TAR Campania

Il Tribunale Amministrativo della Campania ha deciso che il Piano Educativo Individualizzato per uno studente con disabilità grave deve coprire tutto l’orario scolastico. Se il PEI non assicura questa copertura, è considerato illegittimo. La sentenza arriva dopo un ricorso presentato da genitori che chiedevano che il piano fosse più adeguato alle esigenze del ragazzo. Ora si apre un nuovo fronte sulla tutela degli studenti con disabilità e i loro diritti a scuola.

