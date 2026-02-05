Illegittimo il PEI che non garantisce la copertura totale dell’orario per alunno con disabilità grave Sentenza TAR Campania
Il Tribunale Amministrativo della Campania ha deciso che il Piano Educativo Individualizzato per uno studente con disabilità grave deve coprire tutto l’orario scolastico. Se il PEI non assicura questa copertura, è considerato illegittimo. La sentenza arriva dopo un ricorso presentato da genitori che chiedevano che il piano fosse più adeguato alle esigenze del ragazzo. Ora si apre un nuovo fronte sulla tutela degli studenti con disabilità e i loro diritti a scuola.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pubblicato il 2 febbraio scorso la sentenza n. 7022026, con cui accoglie il ricorso di un genitore contro un istituto comprensivo in provincia di Caserta. Al centro della controversia vi è l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno didattico a uno studente con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 1041992, a fronte di un orario scolastico complessivo di 30 ore settimanali. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“Illegittimo il PEI con 18 ore di sostegno su 32, la scuola deve garantire la copertura integrale dell’orario”, la decisione del TAR: istituto condannato
Il TAR Campania ha dichiarato illegittimo il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che prevedeva solo 18 ore di sostegno su 32.
Il TAR accoglie il ricorso di due genitori: la scuola deve garantire tutte le ore di sostegno previste dal PEI per gli alunni con disabilità grave
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha recentemente accolto un ricorso di due genitori, stabilendo che la scuola è obbligata a garantire tutte le ore di sostegno previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità grave.
