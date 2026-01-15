Alunno con autismo viene promosso ma i genitori fanno ricorso per far ripetere l’anno Il TAR accoglie la richiesta | Diagnosi ASL prevale su valutazione dei docenti Scuola condannata per PEI non aggiornato

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso di un genitore contro la promozione scolastica di suo figlio con autismo, evidenziando come la diagnosi ASL prevalga sulla valutazione dei docenti. La decisione si basa sulla necessità di aggiornare il Piano Educativo Individualizzato (PEI), ritenuto non adeguato, rafforzando il ruolo della diagnosi clinica nel percorso educativo degli alunni con bisogni speciali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto la richiesta di un genitore che contestava la promozione scolastica del figlio minore. La sentenza n. 782026, pubblicata il 13 gennaio, annulla il documento di valutazione dell'anno scolastico 20242025 con cui l'istituto paritario aveva ammesso l'alunno alla classe successiva della scuola primaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

