Cantieri in A14 nuova fase dei lavori | tocca alla galleria Vinci a Cupra Marittima Come chiedere i rimborsi dei pedaggi

Nella notte tra lunedì e martedì, i lavori nell’A14 si spostano a Cupra Marittima, dove si conclude la fase di restyling della galleria Vinci. La fine delle operazioni di aggiornamento negli impianti dei sei fornici, tra cui quello di Cupra Marittima, permette di rimuovere il cantiere e ripristinare la normale circolazione. La galleria rappresenta un passaggio fondamentale sul tratto tra Pedaso e Grottammare, e il completamento dei lavori apre la strada a nuove modalità per chiedere i rimborsi dei pedaggi.

Ascoli, 15 febbraio 2026 – Nella notte tra lunedì e martedì sarà smontato il cantiere del cosiddetto ‘treno’ di gallerie dell’A14: 5 tunnel in 6 chilometri nel tratto fra Pedaso e Grottammare, dove sono terminate le lavorazioni di restyling fatte a conclusione del potenziamento degli impianti eseguite nei 10 fornici di Grottammare, San Cipriano, Cupra Marittima, San Basso e Acquarossa. Tocca alla galleria Vinci. Da martedì inizieranno i lavori nella galleria Vinci di Cupra Marittima che prevedono sia il rifacimento delle parti strutturali danneggiate dall’incendio dell’aprile 2024, sia l’ammodernamento dell’intera opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri in A14, nuova fase dei lavori: tocca alla galleria Vinci a Cupra Marittima. Come chiedere i rimborsi dei pedaggi Autostrade, dal 2026 in arrivo i rimborsi dei pedaggi in caso di cantieri o traffico: le nuove regole Terminate le feste, riprendono i cantieri sul tratto abruzzese dell'A14: un altro anno di passione fra disagi e aumento dei pedaggi Dopo le pause festive, i lavori sul tratto abruzzese dell'A14 riprenderanno a breve. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Rimborso del pedaggio per i cantieri in A14. Cominciano i lavori nella galleria Vinci; A14, al via i rimborsi per i ritardi dovuti ai cantieri: come funziona il cashback del pedaggio; Lavori sull'autostrada A14, partono i rimborsi per i tratti con cantieri: ecco come ottenerli. Sconti proporzionali ai ritardi; Cantieri a Bologna: chiusure stradali, tram, tangenziale e A14. Modifiche alla viabilità. Rimborso del pedaggio per i cantieri in A14. Cominciano i lavori nella galleria VinciNelle Marche, l'iniziativa di Autostrade per l'Italia con l'avvio degli interventi nel tunnel tra Pedaso e Grottammare danneggiato da un incendio ... rainews.it A14, al via i rimborsi per i ritardi dovuti ai cantieri: come funziona il cashback del pedaggioL’alert di Autostrade per l’Italia nelle Marche, nei tratti interessati dai lavori di ammodernamento: l’iscrizione al portale dedicato per ottenere il ristoro ... repubblica.it Parrucchieria Hair Staff Gino Progression | Cupra Marittima facebook