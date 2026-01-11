Rimborsi alluvione ancora è lunga | Segnaleremo alla commissione

I comitati degli alluvionati di Santa Maria-La Villa e Arca di Noè annunciano una segnalazione formale alla commissione parlamentare d’inchiesta sui rimborsi statali, ancora in fase di attesa. La richiesta nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dagli iscritti, evidenziando la necessità di chiarimenti e interventi concreti per accelerare i processi di risarcimento. La questione rimane aperta e richiede attenzione per garantire diritti egiustizia alle persone colpite.

"Faremo una segnalazione formale alla commissione parlamentare d’inchiesta ". I comitati degli alluvionati, nello specifico Santa Maria-La Villa e Arca di Noè, tornano sulla questione dei rimborsi statali e lo fanno alzando i toni soprattutto, come spiegano, "dopo essere stati tempestati di telefonate dai nostri iscritti nel periodo delle festività". La vicenda è nota e riguarda il dispositivo aperto a Roma a favore di tutti coloro che avevano trasmesso il modulo B1 per i danni all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario, ma anche alle parti comuni di un edificio residenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

