Due ricordi mi vengono in mente per osservare che la sinistra non ha mai mostrato grande affinità con il verde. Ricordo di aver dovuto allestire una mostra dedicata al verde clandestino e di come, in quella occasione, ci siano stati ostacoli e resistenze da parte di alcuni rappresentanti politici. Questi episodi evidenziano come, in passato, siano stati incontrati ostacoli nel promuovere temi ambientali.

Consentitemi per una volta due ricordi. Dovevo allestire una mostra sul verde clandestino e, quando tutto era pronto, intervenne l’assessore al verde pubblico per chiedere che non venissero esposti i pannelli in cui criticavo l’amministrazione comunale per la sua politica appunto del verde, ma solamente le fotografie. Altro caso. Sempre la stessa mostra ma in altra città. All’inaugurazione il sindaco e l’assessore competente. Tutto bello. Peccato che qualche tempo dopo la stessa amministrazione si segnali per la volontà di eliminare dei bellissimi esemplari di alberi in pieno centro. Due casi, due amministrazioni di “sinistra”. Mi sono fatto l’idea che la “sinistra” non ami il verde, o per lo meno lo ami solo a parole, così come dice a parole di amare la pace e poi vota per inviare le armi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due ricordi mi fanno dire che la sinistra non ami particolarmente il verde. Ma ci sono anche altri esempi

