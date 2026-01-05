Pellegatti | Sbagliano a non potenziare il Milan Nkunku? Ecco la richiesta del Diavolo

Il giornalista Carlo Pellegatti commenta le strategie di mercato del Milan, evidenziando l'importanza di potenziare la rosa. Tra le novità, si parla della richiesta del club riguardo a Nkunku e di approfondimenti su Loftus-Cheek. Un’analisi che riflette le scelte del club in vista della prossima stagione e le opportunità di rafforzamento della squadra.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan: ecco le ultime novità su Nkunku e Loftus-Cheek. Le parole dal suo canale 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Pellegatti: 'Interesse della famiglia Steinbrenner e suggestione ritorno Galliani' - Pellegatti, inoltre, ha dichiarato: "Gerry Cardinale e RedBird dovrebbero valutare la possibilità di riportare Galliani in società, per garantire quel legame con la tradizione che molti temono stia ... it.blastingnews.com

Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero" - A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Non ci sono ancora notizie su Leao, è uscito ieri sera molto dolente all'inguine e non credo ce la faccia ... tuttomercatoweb.com

Pellegatti: "Milan, Jashari bel colpo. Vlahovic? No, occhio a Hojlund" - Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Milan a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri: "Jashari? tuttomercatoweb.com

Contatti tra l’entourage di Theo Hernandez e la #Juventus. Operazione non per gennaio ma per la prossima estate. Quella bianconera è destinazione gradita per Theo, già pronto a salutare l’Arabia. [Carlo Pellegatti] - facebook.com facebook