Il Milan diventa ‘ di Allegri’ | i numeri del diavolo sotto al guida del tecnico livornese

4 gen 2026

Il Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri ha registrato miglioramenti significativi nei risultati e nelle prestazioni. Analizzando i dati, emergono numeri che testimoniano una crescita costante, con vittorie e prestazioni solide. Questo articolo approfondisce i principali indicatori statistici del Diavolo durante il periodo di Allegri, offrendo uno sguardo chiaro e dettagliato sull’evoluzione della squadra sotto la sua gestione.

Il Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, cresce di giorno in giorno: vittorie di 'corto muso' e tanto altro, i numeri.

