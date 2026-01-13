Cos'è il processo Hydra che ha svelato l'alleanza tra mafie in Lombardia | in 62 condannati a 5 secoli di carcere

Il processo Hydra, conclusosi il 12 gennaio 2026 a Milano, ha portato a 62 condanne e ha fatto emergere un'alleanza tra diverse organizzazioni mafiose in Lombardia. Questo procedimento ha evidenziato la presenza di un sistema criminale integrato nel territorio, con ripercussioni significative sulla sicurezza e sulla legalità locale. Di seguito, una panoramica sul significato e le implicazioni di questa importante sentenza.

Processo “Hydra”, condannato il sistema mafioso lombardo: 62 sentenze e 500 anni di carcere - Il Gup di Milano ha riconosciuto l'alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra che operava nella regione. varesenews.it

Maxi-processo «Hydra» sulla «Confederazione delle Mafie» in Lombardia: 62 condanne e 45 rinvii a giudizio - A Milano, nell'aula bunker del carcere di Opera, ci è voluta oltre un'ora per leggere un dispositivo storico per la giustizia milanese. cronachedellacampania.it

Processo #Hydra, confermato l'impianto della procura, la "super-mafia" ESISTE! Poco fa il GUP Emanuele Mancini ha pronunciato il dispositivo della sentenza di 1° grado in abbreviato del processo sul c.d. "sistema mafioso lombardo", l'alleanza tra #mafia, #c - facebook.com facebook

#ProcessoHydra a Milano, cinque secoli di carcere a 62 imputati: «Gli affiliati di tre mafie si sono uniti per fare affari in città. La Lombardia è come la Calabria». x.com

