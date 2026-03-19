L'Atletico Madrid si qualifica ai quarti di finale di Champions League dopo aver vinto 3-2 in casa del Tottenham, nonostante la sconfitta complessiva di 7-4. La squadra spagnola aveva già ottenuto un risultato favorevole all'andata con un 5-2, ma si è assicurata comunque il passaggio del turno grazie alla vittoria nel match di ritorno. Il Tottenham, invece, conclude la fase a eliminazione diretta con una sconfitta in casa.

LONDRA (INGHILTERRA) - Il risultato era già compromesso, dopo il 5-2 dell'andata, ma il Tottenham quantomeno esce a testa alta dalla Champions League. Nel ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid, gli Spurs giocano con convinzione e vincono 3-2. Inizia con un brivido la gara del Tottenham, visto che Lookman si vede annullare il vantaggio dei colchoneros, poi è dominio. Tel e Kolo Muani mandano in tilt la difesa dell'Atletico, ma Musso è reattivo e blocca tutto. Il gol però è nell'aria e arriva al 30', ancora su uno spunto dell'ex Bayern: Tel mette in mezzo, Kolo Muani insacca di testa l'1-0. Vicario salva i suoi sulla reazione dell'Atletico Madrid, ma il Tottenham è in giornata: Tel sfiora il bis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - All'Atletico Madrid basta l'andata: ko 3-2 in casa Tottenham ma quarti centrati

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