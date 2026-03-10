Martedì alle 21:00 si affrontano all’andata degli ottavi di finale di Champions League l’Atletico Madrid e il Tottenham. La partita si svolge in Spagna e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state annunciate le probabili formazioni di entrambe le squadre, che si preparano a scendere in campo per questa sfida. Le due compagini cercano di ottenere un risultato importante in vista del ritorno.

Atletico Madrid-Tottenham è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Era quasi impossibile prevedere, al termine della League Phase, che il Tottenham si sarebbe trovato in queste condizioni alla vigilia dell’ottavo con l’ Atletico Madrid. Ebbene sì, gli Spurs da un mese a questa parte non fanno altro che perdere – cinque sconfitte consecutive e zero vittorie nel 2026 in Premier League – e sono finiti a lottare per non retrocedere, con il rischio concreto di finire addirittura in Championship. Una situazione davvero assurda, se pensiamo che in estate il club londinese era partito con degli obiettivi decisamente più ambiziosi, sborsando anche delle discrete cifre sul mercato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Atletico Madrid-Tottenham: squadra allo sbando e quarti ipotecati

