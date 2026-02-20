Multe fino a 5mila euro per chi guarda film e partite su Sky Dazn Netflix Disney+ e Prime Video

Una multa fino a 5.000 euro può arrivare per chi guarda contenuti di Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Prime Video senza abbonamento. La Guardia di Finanza ha scoperto numerosi utenti che accedevano illegalmente a queste piattaforme, spesso utilizzando account condivisi o metodi fraudolenti. Questo comportamento viola le norme sulle licenze e danneggia le aziende che investono nella produzione di film e sport. Le autorità stanno intensificando i controlli per fermare questa pratica illegale, che mette a rischio anche i dipendenti del settore.