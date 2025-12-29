Vietati in città sia i botti che le lanterne volanti multe fino a 300 euro

A Modena, durante le festività di fine anno, sono vietati botti, petardi, lanterne volanti, spray urticanti e fuochi d'artificio. La normativa mira a garantire la sicurezza di cittadini e animali, con sanzioni fino a 300 euro per chi viola queste disposizioni. È importante rispettare le restrizioni per preservare l’ordine pubblico e prevenire incidenti durante le celebrazioni.

