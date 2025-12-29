Vietati in città sia i botti che le lanterne volanti multe fino a 300 euro
A Modena, durante le festività di fine anno, sono vietati botti, petardi, lanterne volanti, spray urticanti e fuochi d'artificio. La normativa mira a garantire la sicurezza di cittadini e animali, con sanzioni fino a 300 euro per chi viola queste disposizioni. È importante rispettare le restrizioni per preservare l’ordine pubblico e prevenire incidenti durante le celebrazioni.
Petardi, fuochi d'artificio, spray urticanti e lanterne volanti: a Modena, durante le festività di fine anno, stop a pratiche che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli animali. Dal 30 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, su tutto il territorio comunale, è vietato far esplodere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: La città in provincia di Como dove a Capodanno sono vietati petardi e fuochi (multe fino a 500 euro)
Leggi anche: Fuochi d'artificio vietati, si rischiano multe fino a 500 euro
Treviso città | Petardi e fuochi d’artificio vietati fino al 7 gennaio: l’ordinanza del comune. “Tuteliamo animali e persone fragili” - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.