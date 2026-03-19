Allarme Italia per i playoff | infortunio Tonali due assenti tra i convocati

Da sportface.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si prepara ai playoff per i Mondiali con alcuni problemi in rosa. Tonali si è infortunato e non sarà disponibile per la partita contro l’Irlanda del Nord, che si gioca tra pochi giorni. Tra i convocati ci sono due assenze e la squadra si trova a dover affrontare una sfida importante senza alcune pedine chiave. La partita è decisiva e non si può perdere tempo.

L’Italia si avvicina a un appuntamento fondamentale come i playoff per accedere ai Mondiali: occhio agli infortuni, soprattutto quello di Tonali La partita contro l’Irlanda del Nord non si può sbagliare. L’Italia di Gennaro Gattuso dovrà dare il massimo per cercare finalmente di tornare a disputare un Mondiale dopo le ultime due delusioni proprio ai playoff. La Nazionale si è preparata al meglio sul campo e fuori, ma la sensazione è che comunque l’ansia ci sia per non mancare ancora una volta l’appuntamento chiave, quello con la storia. Tutti i riflettori, quindi, sono puntati sui playoff, ma a pochi giorni dai match, non manca la preoccupazione per le condizioni fisiche di alcuni calciatori. 🔗 Leggi su Sportface.it

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