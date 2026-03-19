Allarme Italia per i playoff | infortunio Tonali due assenti tra i convocati

L’Italia si prepara ai playoff per i Mondiali con alcuni problemi in rosa. Tonali si è infortunato e non sarà disponibile per la partita contro l’Irlanda del Nord, che si gioca tra pochi giorni. Tra i convocati ci sono due assenze e la squadra si trova a dover affrontare una sfida importante senza alcune pedine chiave. La partita è decisiva e non si può perdere tempo.

L’Italia si avvicina a un appuntamento fondamentale come i playoff per accedere ai Mondiali: occhio agli infortuni, soprattutto quello di Tonali La partita contro l’Irlanda del Nord non si può sbagliare. L’Italia di Gennaro Gattuso dovrà dare il massimo per cercare finalmente di tornare a disputare un Mondiale dopo le ultime due delusioni proprio ai playoff. La Nazionale si è preparata al meglio sul campo e fuori, ma la sensazione è che comunque l’ansia ci sia per non mancare ancora una volta l’appuntamento chiave, quello con la storia. Tutti i riflettori, quindi, sono puntati sui playoff, ma a pochi giorni dai match, non manca la preoccupazione per le condizioni fisiche di alcuni calciatori. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Infortunio Tonali, Gattuso in ansia: playoff a rischio con l’Italia? Le sensazioni e i possibili sostitutiRestes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato!... Infortunio Tonali, il centrocampista si ferma durante Barcellona Newcastle! Salta i playoff con l’Italia? Le ultimissimeCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allarme Italia Temi più discussi: Giornata Internazionale di azione per i fiumi, allarme plastica in Italia; Medio Oriente, l’allarme della trasformazione plastica in Italia; Allarme meningite in Uk, Bassetti: Necessario rafforzare prevenzione, anche in Italia; Cannabis medica in Italia, torna l'allarme: forniture olandesi a rischio e addio alla varietà Linneo. Alessandra Ghisleri analizza allarme terrorismo e attentati in Italia: i dati chiave del nuovo reportGuerra, caro vita e sanità: cosa temono oggi gli italiani Gli italiani, oggi, vivono una percezione di allarme diffuso che intreccia guerra, terroris ... assodigitale.it Allarme meningite in Inghilterra, l'Italia rischia? I sintomi e le età più delicate: Vaccini fondamentaliAllarme meningite, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco spiega chi è più a rischio e come proteggersi dopo il boom di casi in Inghilterra ... virgilio.it Allarme di meningite in Uk, aumentano i contagi. L'appello di Starmer e i rischi per l’Italia - facebook.com facebook Palladino lancia l'allarme sul calcio italiano dopo Bayern Monaco-Atalanta: "Sembra proprio un altro sport: dobbiamo fare una analisi profonda sul nostro calcio" x.com