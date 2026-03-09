Prezzo gasolio alle stelle in Puglia trasporto merci a ' rischio default' | Aziende allo stremo

In Puglia, il prezzo del gasolio ha raggiunto livelli elevati, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende di trasporto merci. Le imprese si trovano in difficoltà a causa degli aumenti dei costi dei carburanti, con conseguenze dirette sulla continuità delle operazioni. La situazione preoccupa gli operatori del settore, che segnalano uno stato di grave disagio economico.

L'aumento dei prezzi dei carburanti rischia di generare problemi a cascata, sia sui consumatori ma anche sui settori produttivi della Puglia. L'allarme, in particolare, è lanciato dalla sezione regionale di Confartigianato e riguarda il comparto dell'autotrasporto, penalizzato dalla salita vertiginosa dei costi per carburanti come il gasolio e l'olio idrotrattato (Hvo). L'impennata dei prezzi, secondo gli esperti di geopolitica e dei mercati finanziari, sarebbe da ricondursi alle vicende belliche che tengono banco in Medio Oriente, con Usa e Israele impegnati nello scontro con l'Iran. Confartigianato Puglia sottolinea, però, che l'innalzamento dei costi è riferito a carburante già stoccato e a disposizione della rete distributiva: i prezzi gonfiati, quindi, sarebbero frutto di una dinamica speculativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

