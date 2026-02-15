Pesce crudo e rischio epatite l’immunologo | Ecco quando può accadere

Il dottor Matteo Ascenzi, neuroscienziato di 30 anni, si è ammalato di epatite dopo aver mangiato sushi ad Anagni, e questa storia solleva un problema reale. Un consumo di pesce crudo può portare a infezioni che vanno oltre le solite preoccupazioni. L’immunologo spiega che il rischio di contrarre epatite può presentarsi anche in circostanze inaspettate, quando il pesce non è stato correttamente controllato o conservato. Un esempio concreto sono le contaminazioni batteriche che si possono trovare nel pesce crudo se non si rispettano le norme di sicurezza alimentare.

(Adnkronos) – Il caso del trentenne neuroscienziato Matteo Ascenzi ricoverato all'Inmi Spallanzani di Roma con epatite dopo una cena a base di sushi ad Anagni, "ci pone di fronte a un quesito diagnostico che supera la narrazione classica della malattia da sushi. Sebbene il consumo di pesce crudo richiami immediatamente l'Anisakiasi, un valore enzimatico così esplosivo non è certamente il reperto tipico di una parassitosi intestinale, ma il segnale di un insulto epatico massivo che richiede un'analisi su almeno tre livelli". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Mauro Minelli, immunologo e docente di Nutrizione umana alla Lum.