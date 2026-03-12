Giornate Fai | la millenaria storia del Colle del Pionta Le visite

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolge la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, un evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In questa occasione, vengono aperti al pubblico il Colle del Pionta e altre località di interesse storico e artistico, offrendo visite guidate e approfondimenti sulla storia millenaria di questi luoghi. L’iniziativa coinvolge volontari e istituzioni locali, promuovendo la conoscenza del patrimonio.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Dal 1993 - anno della pionieristica prima edizione dell’evento – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Le Giornate FAI di Primavera a Isola del LiriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato...

Agrigento: due tesori sotterranei riaprono per le Giornate Fai, tra storia antica e memoria bellica.Agrigento Riscopre i Suoi Tesori Nascosti: Due Ipogei Aperti per le Giornate Fai Agrigento si prepara a svelare una parte inedita della sua storia:...

Contenuti e approfondimenti su Giornate Fai la millenaria storia del...

Temi più discussi: Giornate FAI di Primavera; FONDERIA NOLANA DEL GIUDICE; VIDEO | Tornano le Giornate Fai di Primavera: ecco le aperture a Messina e provincia; Le Giornate FAI di primavera sono il momento in cui scoprire i luoghi nascosti e inaccessibili in Italia.

Giornate Fai: la millenaria storia del Colle del Pionta. Le visiteSabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace s ... arezzonotizie.it

Giornate FAI di Primavera, visite speciali al Tempo di Apollo e alla Chiesa del Crocifisso di LentiniTornano sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. Strumento co ... siracusaoggi.it

#Campania - Giornate FAI di Primavera 2026 in Campania: presentazione a Palazzo d’Avalos #Eventi #Cultura #FAI #GiornateFAI #Napoli #PalazzoDAvalos #Turismo #Arte #Patrimonio #NanoTV - facebook.com facebook

Palazzi nobiliari, ville e conventi: i tesori da scoprire nelle Giornate Fai di primavera x.com