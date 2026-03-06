San Giuseppe accende l’Oltretorrente | due giorni di festa sapori e tradizione da vivere insieme

San Giuseppe riporta l’Oltretorrente al centro dell’attenzione con due giornate di festa, durante le quali vengono celebrate tradizione, sapori locali e incontri tra i residenti. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e attività che richiamano l’intera comunità, offrendo l’occasione di condividere momenti di convivialità e cultura nel cuore del quartiere. La festa si svolge su tutto il territorio dell’Oltretorrente, coinvolgendo cittadini e visitatori.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La più antica festa di quartiere di Parma torna ad animare l’Oltretorrente con due giornate all’insegna di tradizione, gusto e socialità. Sabato 14 marzo (dalle ore 16 alle 23) e domenica 15 marzo (ore 9-20) la storica Fiera di San Giuseppe riaccenderà via D’Azeglio, via Bixio, via Imbriani, Piazzale Corridoni, Piazzale Inzani e Piazzale Picelli, trasformando il quartiere in un grande palcoscenico a cielo aperto. Promossa da Ascom Confcommercio Parma e Confesercenti Parma, con l’organizzazione di Edicta Eventi e Bi&Bi Eventi e il patrocinio del Comune di Parma, la manifestazione rappresenta un momento identitario per l’Oltretorrente: un appuntamento capace di unire generazioni diverse e di valorizzare il tessuto commerciale e associativo della zona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: San Nicolò si accende di Natale: musica, festa e tradizione in piazza Togliatti

Alla scoperta dell’Oltretorrente: tour guidati gratuiti per San GiuseppeDopo l’enorme successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito, in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe l’Oltretorrente...

Altri aggiornamenti su San Giuseppe.

Discussioni sull' argomento Marzo, mese di San Giuseppe; Festa di San Giuseppe 2026 ovvero Piccola Focarina Romagnola; Cavalcata Sarda 2026, un nuovo volto per il mercatino di San Giuseppe; Sanità, cresce la chirurgia della voce all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Zeppole di San Giuseppe fritte - facebook.com facebook