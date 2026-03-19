Un uomo con il braccialetto elettronico per lesioni è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Quando gli agenti sono intervenuti, ha aggredito i carabinieri. L'arresto è stato eseguito poco dopo il suo comportamento aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in caserma.

Aveva il braccialetto elettronico per lesioni, ma ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna. Intercettato dai carabinieri, li ha aggrediti ed è stato arrestato. È successo martedì pomeriggio a Reggio. Nonostante la donna, una 55enne residente in città, si fosse presentata in caserma in mattinata dicendo di volere riallacciare i rapporti con lui, il provvedimento cautelare era ancora valido. Lei si trovava all’ospedale Santa Maria per una visita e lui era nel parcheggio, facendo così scattare il segnale del dispositivo che allerta le forze dell’ordine. Quando i militari sono intervenuti, l’uomo – un 41enne siciliano d’origine, ma residente nella provincia di Monza Brianza – si è scagliato contro di loro a calci (un vicebrigadiere ha riportato una settimana di prognosi per dolori al costato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla ex scatta l’alert del braccialetto. Aggredisce i carabinieri: arrestato

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