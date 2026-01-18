Urla a perdifiato e animi agitati | scatta l' alert e i carabinieri riportano la calma
Intervento dei carabinieri in piazza Giglia a San Leone, dove si è verificata una violenta discussione tra due persone. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per calmare gli animi e ripristinare la tranquillità. Nessun danno o ferito è stato segnalato, e l’area è stata messa in sicurezza. La situazione, ormai sotto controllo, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.
Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma, in piazza Giglia a San Leone, dove è divampata un'accesa discussione fra due persone. Sentendo le urla a perdifiato, vedendo atteggiamenti e comportamenti improntati all'ira, qualcuno - temendo il peggio - ha subito lanciato l'alert. Nel cuore del rione balneare sono giunte le pattuglie dei militari dell'Arma che, di fatto, immediatamente, hanno riportato la calma, scongiurando aggressioni. Più agrigentini di passaggio, notando l'inusuale - per l'orario - schieramento di forze dell'ordine ha pensato che fosse in corso una sorta di blitz. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Nervosismo in aereo, i passeggeri sono agitati per lo shutdown e il pilota li calma così: “Era il messaggio di cui tutti avevamo bisogno”
Leggi anche: Urla e spintoni per questioni ereditarie: la polizia riporta la calma fra due fratelli
POLIZIA SORPASSA I CARABINIERI!
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.