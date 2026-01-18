Urla a perdifiato e animi agitati | scatta l' alert e i carabinieri riportano la calma

Intervento dei carabinieri in piazza Giglia a San Leone, dove si è verificata una violenta discussione tra due persone. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per calmare gli animi e ripristinare la tranquillità. Nessun danno o ferito è stato segnalato, e l’area è stata messa in sicurezza. La situazione, ormai sotto controllo, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.