Nella serata dell’8 marzo, una donna del riminese è stata aggredita da un uomo che aveva precedentemente pedinato e minacciato. L’aggressore è stato arrestato e ora indossa un braccialetto elettronico di sorveglianza. I fatti sono stati accertati dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure per tutelare la vittima e garantire la sicurezza pubblica.

La serata dell’8 marzo che si era trasformata in un incubo per una donna del riminese ora ha portato ai primi provvedimenti giudiziari. Il giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli, ha disposto nei confronti dell’ex compagno della vittima – un 39enne egiziano, difeso dall’avvocato Matteo Paruscio – la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La misura è stata disposta dal gip dopo la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, che aveva chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento impone all’uomo di non avvicinarsi alla ex compagna e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza minima di mille metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedina e aggredisce la ex . Scatta il braccialetto

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