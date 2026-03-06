A Gualdo Tadino si svolge un corso di difesa personale rivolto alle donne, parte di un ampio calendario di eventi organizzato dalla Commissione comunale per le “Pari opportunità”. L’obiettivo è promuovere la partecipazione femminile e favorire la crescita culturale e sociale della comunità attraverso varie iniziative dedicate a questi temi.

GUALDO TADINO - C’è un ricco programma di iniziative predisposto dalla Commissione comunale per le “Pari opportunità“, dedicato alla promozione della parità di genere, della partecipazione e della crescita culturale e sociale della comunità. Prende avvio domani con “Pari opportunità (h)a + colori“, con un corso di protezione personale e anti aggressione femminile chiamato “Basta aver paura, impara a difenderti“: si tiene dalle 10 alle 12 nella sala della Mediateca del Museo dell’emigrazione. Il programma è stato presentato giovedì mattina, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore al welfare e cultura Gabriele Bazzucchi e da Gessica Collarini e Mario Benedetti in rappresentanza della Commissione, che hanno illustrato finalità e contenuti del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corso di difesa personale. Tutto dedicato alle donne

Metodo Kma, corso di difesa personale rivolto alle donne a partire dai 12 anni in poiSi è svolta martedì 17 nella sala degli Arazzi, una conferenza stampa per la presentazione del corso di difesa personale con il metodo Kma rivolto...

Arese, un corso di difesa personale per sole donneSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per...

Corso Affori Difesa Personale ( metodo GMA global martial arts)

Aggiornamenti e notizie su Corso di difesa personale Tutto....

Temi più discussi: Corso di difesa personale con Bisalta Viva; Corso di difesa personale. Tutto dedicato alle donne; Le allieve del corso di MGA all'incontro sulla difesa personale a Camerano; Polizia locale della Bassa Romagna: corso di difesa personale per i propri agenti.

Arese, un corso di difesa personale per sole donneArese, un corso di difesa personale per sole donne. L’amministrazione comunale sulla scia dell’interesse suscitato dall’edizione dell’anno scorso è pronta ... ilnotiziario.net

Roccavione, corso gratuito di difesa personale con Bisalta VitaLunedì 9 marzo corso gratuito di difesa personale organizzato da Bisalta Vita: dimostrazioni pratiche e partecipazione attiva. ideawebtv.it

Nello storico palazzetto è già in corso il torneo paralimpico di doppio misto - facebook.com facebook

Una necessità evidenziata da Confindustria a Roma nel corso di un incontro per chiedere più attenzione direttamente al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi x.com