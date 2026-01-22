Scopri le sei nuove veline di Striscia la Notizia 2026, tra ballerine di Elodie e ex corteggiatrici di Uomini e Donne. La stagione si apre con importanti novità, tra cui il ritorno in prima serata e il rinnovamento del cast. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti confermano la loro presenza storica, mentre il programma si prepara a offrire nuovi contenuti e giovani talenti. Ecco una panoramica sulle protagoniste di questa edizione.

La nuova stagione di Striscia la Notizia è pronta per partire e ritrova al timone la storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: tante le novità, fra le quali spiccano ben sei nuove veline e il debutto in prime time. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci, dopo il calo di ascolti dell’ultima edizione, sbarca infatti per la prima volta in prima serata su Canale 5, a partire da giovedì 22 gennaio 2026, per un ciclo limitato di appuntamenti. Le sei nuove veline di Striscia la Notizia Accanto ai conduttori, sul bancone si alterneranno sei nuove veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi sono le sei nuove veline di Striscia la Notizia 2026, dalle ballerine di Elodie alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne - GALLERY

“Cinque new entry”. Striscia La Notizia, chi sono le nuove (bellissime) veline: c’è anche l’ex corteggiatrice di UeDStriscia la notizia si appresta a tornare in onda con una nuova edizione, prevista per il 22 gennaio 2026 in prima serata.

Le 6 veline di Striscia la Notizia in prima serata: tra loro una ex Uomini e Donne e una ballerina di ElodieLe sei veline di Striscia la Notizia tornano in prima serata, portando con sé esperienze diverse.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Chi sono i sei candidati alla vicepresidenza della BCE; Striscia La Notizia, chi sono le sei nuove veline: dalla tedesca Virginia a Nausica, foto e cosa faranno; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: due ballerine di Elodie, una ex Uomini e Donne e un ritorno atteso.

Striscia la Notizia, il programma avrà sei veline: ecco chi sono!Per la prima volta, a Striscia la Notizia ci saranno sei veline: scopriamo insieme qualcosa in più su di loro! msn.com

Svelate le sei veline di Striscia La Notizia: ecco chi sonoTra le sei veline di Striscia La Notizia c’è anche Ginevra Festa. La ballerina ha 26 anni e studia danza da quando aveva 4 anni. Nel corso degli anni ha perfezionato la sua formazione in danza classic ... novella2000.it

DALLA “SCOPERTA” DELL’AMERICA ALLE NUOVE CONOSCENZE ASTRONOMICHE FINO ALLE LOTTE SOCIALI: SONO ALCUNI EVENTI DELLA STORIA DELL’UMANITÀ CHE HANNO AVUTO IL POTERE DI CAMBIARE L’INFERNO. Nel corso del tempo t facebook

Sono 104 i nuovi #farmaci approvati nel 2024 dall' @EMA_News, il secondo valore più alto degli ultimi 15 anni: 38 nuove sostanze attive, 16 farmaci orfani, 4 terapie avanzate (ATMP), 41 biosimilari e 10 generici. #ANSASalute x.com