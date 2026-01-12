A 31 anni, Alessio Romagnoli celebra un traguardo importante. Ex difensore del Milan, il suo legame con la maglia rossonera e con il numero 13, scelto in onore di Nesta, rimane un ricordo significativo. Sebbene il suo percorso ora prosegua lontano dal club meneghino, quella decisione rappresenta un capitolo importante della sua carriera.

Milan Memories. Oggi Romagnoli compie 31 anni e il suo percorso continua lontano dal Milan, ma quella frase resta scolpita nel tempo: “Scelsi il 13 di Nesta, non il 46”. Perché racconta una verità semplice e potente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Romagnoli compie gli anni. Il 46 e il legame con la 13: “Scelta per Nesta”

Leggi anche: Compleanno Iaquinta, gli auguri della Juventus sui social: il campione del mondo 2006 compie 46 anni – FOTO

Leggi anche: Myriam Catania compie 46 anni. L'incidente quasi mortale, il matrimonio finito con Luca Argentero e Quentin: «Per amare un uomo devo stargli lontana»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Oggi, 12 gennaio, compie 31 anni Alessio Romagnoli. Romagnoli era arrivato al Milan l'11 agosto 2015, a 20 anni. La Roma, dopo la scadenza del prestito alla Sampdoria, lo cede ai rossoneri a titolo definitivo per una cifra pari a 25 milioni di euro. Al Diavolo r - facebook.com facebook

"#RomagnoliRossonero" - Results on X | Live Posts & Updates x.com