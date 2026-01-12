Ex Milan Romagnoli compie gli anni Il 46 e il legame con la 13 | Scelta per Nesta

Da pianetamilan.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 31 anni, Alessio Romagnoli celebra un traguardo importante. Ex difensore del Milan, il suo legame con la maglia rossonera e con il numero 13, scelto in onore di Nesta, rimane un ricordo significativo. Sebbene il suo percorso ora prosegua lontano dal club meneghino, quella decisione rappresenta un capitolo importante della sua carriera.

Milan Memories. Oggi Romagnoli compie 31 anni e il suo percorso continua lontano dal Milan, ma quella frase resta scolpita nel tempo: “Scelsi il 13 di Nesta, non il 46”. Perché racconta una verità semplice e potente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan romagnoli compie gli anni il 46 e il legame con la 13 scelta per nesta

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Romagnoli compie gli anni. Il 46 e il legame con la 13: “Scelta per Nesta”

Leggi anche: Compleanno Iaquinta, gli auguri della Juventus sui social: il campione del mondo 2006 compie 46 anni – FOTO

Leggi anche: Myriam Catania compie 46 anni. L'incidente quasi mortale, il matrimonio finito con Luca Argentero e Quentin: «Per amare un uomo devo stargli lontana»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.