Congedo parentale uguale per padri e madri altolà della Ragioneria dello Stato | Le coperture sono inidonee

La Ragioneria dello Stato ha bocciato la proposta di estendere il congedo parentale uguale per padri e madri, perché le coperture finanziarie risultano insufficienti. La relazione tecnica evidenzia che le risorse disponibili non bastano a sostenere questa misura, generando dubbi sulla sua fattibilità. La questione riguarda circa 150 milioni di euro richiesti per garantire un trattamento paritario. La discussione si intensifica, mentre si cerca una soluzione concreta.

«La copertura risulta inidonea». È un passaggio della relazione tecnica della Ragioneria generale dello stato sulla proposta di legge sul congedo paritario. Una relazione, che si legge nelle sue conclusioni, «non può essere verificata positivamente». Congedo paritario, non ci sono le coperture Il provvedimento unitario del centrosinistra - che prevede di equiparare i mesi di sospensione dal lavoro per le madri e i padri e portare la copertura dall'80 al 100% - è approdato in Aula alla Camera per la discussione generale venerdì scorso ma non ne era ancora iniziato l'esame anche in attesa del parere sulle risorse necessarie chiesto alla Ragioneria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Congedo parentale uguale per madri e padri, il testo arriva alla Camera senza mandato al relatore. Le opposizioni: “Stanno sabotando la proposta”Il governo ha presentato alla Camera una proposta di legge che prevede un congedo parentale uguale per madri e padri, senza incaricare un relatore.

Congedo parentale uguale per madri e padri, la proposta delle opposizioni va avanti in Commissione. Pd e M5s: “La destra non la ostacoli”In Italia, la proposta di legge per parificare il congedo parentale tra madri e padri, sostenuta da opposizioni come PD e M5s, prosegue il suo iter in Commissione Lavoro alla Camera.

