La notte Prima degli Esami 3.0 è una commedia diretta da Tommaso Renzoni, che debutta come regista dopo aver scritto numerose sceneggiature. Il film riprende il cult di Fausto Brizzi, concentrandosi sulle dinamiche e le emozioni della Generazione Z. La narrazione si focalizza sulle esperienze di un gruppo di studenti durante la notte prima degli esami.

Tommaso Renzoni, all'esordio da regista dopo tante sceneggiature, rivede il cult di Fausto Brizzi, pizzicando al meglio le corde emotive della Gen Z. Funziona. "Io mi ricordo". Un giro di pianoforte e un pugno di parole per una delle canzoni più sintomatiche di un certo immaginario nazionalpopolare. Dal brano di Antonello Venditti, decenni dopo, un film che ha letteralmente ristrutturato gli anni Ottanta (molto prima di Stranger Things), avvolgendo una musicassetta che, riascoltata oggi, fa girare la testa. Non era facile, visto il peso specifico, eppure Tommaso Renzoni, alla prima da regista dopo tante sceneggiature (tra cui quella per il meraviglioso Margini), con Notte Prima degli Esami 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Notte Prima degli Esami 3.0, recensione: una commedia che punta all'identità generazionale

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