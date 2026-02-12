Alberto Stefani l’amore con Giorgia Tavella | Il primo incontro ad una festa

Alberto Stefani e Giorgia Tavella hanno iniziato la loro storia durante una festa. Lui, presidente del Veneto, ha deciso di parlare del loro primo incontro e di come la loro relazione sia nata. La psicologa di Bassano del Grappa ha incontrato il politico in un’occasione semplice, che ha poi cambiato la sua vita. Ora, i due vivono un amore che lui ha deciso di condividere apertamente.

Alberto Stefani e Giorgia Tavella: Un Ritratto Intimo del Presidente del Veneto. Alberto Stefani, presidente della regione Veneto, ha scelto di condividere dettagli della sua vita privata con il settimanale *Novella 2000*, rivelando la storia del suo incontro e della relazione con Giorgia Tavella, psicologa del Bassano del Grappa. Un'apertura inattesa che segue un percorso già tracciato da altri esponenti politici e che mira a umanizzare la figura del governatore in un momento in cui la distanza tra istituzioni e cittadini è sempre più marcata. Un Incontro Tra Amici e un Corteggiamento Classico.

