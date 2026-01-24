Bertolino a La Confessione di Gomez Rai 3 | Ho debuttato al cinema grazie ad Alberto Sordi La prima volta mi disse | ‘Mi interessa la tua faccia’

Nel 1997, Enrico Bertolino esordì al cinema con il film Incontri proibiti, diretto e interpretato da Alberto Sordi. Ricorda quel momento come un’occasione importante, quando Sordi gli disse: “Mi interessa la tua faccia”. Questa esperienza segnò l’inizio della sua carriera nel mondo del cinema, un percorso che ha arricchito il suo talento e la sua presenza sul grande schermo.

Era il 1997 quando Enrico Bertolino debuttava sul grande schermo con il film Incontri proibiti, film diretto e interpretato da Alberto Sordi. Ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 24 gennaio alle 20.20 su Rai 3, il comico ha ricordato il primo incontro con questa leggenda del cinema e della romanità: “Mi ha scelto durante un evento a Saint Vincent – ha esordito l’artista – Si chiamava Le Grolle, dove lui andava sempre perché si divertiva molto insieme a Lina Wertmüller e altri come Giancarlo Giannini. Erano la giuria di questo premio, che veniva assegnato e lui mandò Paola Comin, la sua assistente, a dirmi: ‘Il maestro vorrebbe parlarle’ e io andai – ha proseguito il conduttore di Bulldozer – Ero contentissimo che Sordi mi avesse degnato di uno sguardo, invece mi disse: ‘Non mi interessa nulla di quello che hai detto, mi interessa la tua faccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

LA CONFESSIONE - 24/01 (20.15) : LA GIORNALISTA TIZIANA FERRARIO RACCONTA LA CARRIERA, IL COMICO ENRICO BERTOLINO DAL BANCARIO ALLO SHOW

