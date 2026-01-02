L’attacco dei droni ucraini sulla residenza di Putin nella regione di Novgorod ha suscitato molte discussioni, tra dubbi sulla veridicità e preoccupazioni geopolitiche. Mentre l’evento è al centro dell’attenzione, il problema più rilevante sembra coinvolgere invece l’ex presidente americano Donald Trump, le cui questioni legali e politiche continuano ad influenzare il contesto internazionale.

La questione dell’attacco dei droni ucraini alla residenza presidenziale di Vladimir Putin nella regione di Novgorod, la tenuta Dolgiye Borody (Barbe lunghe), è assolutamente emblematica ed estremamente interessante, reale o presunto che sia il suddetto attacco. Lasciate perdere i presunti fact checking offerti dai giornali italiani, per esempio dal Corriere della Sera, che sono basati su due semplici assunti: i russi mentono, gli ucraini e la Cia dicono la verità. Breve considerazione preventiva: è assolutamente possibile che i russi mentano, tutte le parti in causa in questa guerra lo fanno regolarmente e da lunghi anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

