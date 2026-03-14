Gabriella Carignani è la moglie di Alan Friedman. I due si sono incontrati per la prima volta negli anni ’90 in Toscana, quando Friedman acquistò una casa immersa nel verde e si trovò come vicina di casa proprio Gabriella. All’epoca, Gabriella era sposata, ma il loro rapporto è proseguito nel tempo fino a diventare una coppia.

Alan Friedman è sposato con Gabriella Carignani. Il primo incontro risale agli anni ’90, in Toscana, quando Alan Friedman acquistò una splendida casa immersa nel verde, trovandosi come dirimpettaia proprio Gabriella. All’epoca, però, lei era sposata con un altro, e la loro conoscenza non si trasformò in nulla di concreto. La vita li allontanò e nel 2001 persero ogni contatto. Anni dopo, nel 2009, il destino li fece incontrare nuovamente. Alan decise di riavvicinarsi, iniziando a mandarle messaggi scherzosi e romantici per farle capire che era ancora nei suoi pensieri. “Pensava che volessi scherzare, io le mandavo con un vecchio telefono un cuore con la freccia di Cupido”, ha raccontato Friedman in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Alan Friedman, Gabriella Carignani: “Quando l’ho conosciuta era sposata, ma il destino..”

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