La pubblicità del Super Bowl di quest’anno ha sorpreso tutti. Inizia con un mucchio di peli, appena rasati, che cantano una canzone triste. La scena è surreale e un po’ assurda, ma cattura l’attenzione. Niente star famose, solo quei capelli che sembrano personaggi a loro modo. La scena lascia tutti un po’ spiazzati, ma anche divertiti.

La pubblicità proposta al Super Bowl ha come protagonisti i peli del corpo che cantano una ballata prima di essere buttati via nel water post rasatura. Un segnale di come sia cambiatala la cura del corpo per un uomo, diventata molto più simile a quella femminile, che vuole sbarazzarsi dei peli non solo dal viso, ma ovunque li trovi sul corpo. Lo spot non ha un messaggio profondo sulla virilità se non una maggiore attenzione estetica per lui che è sempre più sdoganata. Manscaped è così andato oltre l'essere un pioniere nella cura dell'inguine, da dove è partito nel 2016, perché i «mostri di peli» provengono da diverse parti del corpo dei loro proprietari, come petto, mento e sopracciglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La surreale pubblicità del SuperBowl che fa cantare a un mucchio di peli, post rasatura, una ballata triste prima di lasciare il corpo del proprietario

Approfondimenti su SuperBowl Peli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su SuperBowl Peli

