Governo l' arrivo di Meloni in Senato per comunicazioni su Iran e Consiglio Europeo

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si è presentata al Senato per comunicare sulle questioni relative all’Iran e al prossimo Consiglio europeo che si terrà il 19 e 20 marzo. La sua presenza è stata annunciata in vista di un approfondimento sulle strategie italiane in ambito internazionale e sulle recenti evoluzioni della crisi in Medio Oriente. La seduta si è concentrata su questi temi specifici.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Senato per rendere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Al suo arrivo la premier è stata accolta dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.