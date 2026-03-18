Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo – Il video

Al Quirinale si è tenuta una colazione di lavoro con il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio, in preparazione del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles. L’evento si è svolto questa mattina e ha visto la partecipazione dei due esponenti istituzionali. La riunione, come di consueto, ha avuto luogo in un’atmosfera riservata e si è concentrata sui temi all’ordine del giorno europeo.

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 Si è svolta al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in vista dell’imminente Consiglio Europeo di Bruxelles. Al tavolo, oltre al Presidente della Repubblica, era presente il vertice dell'esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni, con tra gli altri, i ministri Tajani, Crosetto, Urso e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo Meloni incontra Mattarella in vista del Consiglio europeo. Crosetto: no a ricatto su HormuzLa politica, oggi la premier Meloni incontrerà il presidente Mattarella in vista del Consiglio europeo di domani mentre il ministro Crosetto in una... Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo Una raccolta di contenuti su Colazione di Lavoro al Quirinale con... Temi più discussi: Colazione per chi va al lavoro in bicicletta, ciclopatente per gli studenti; In corso al Quirinale colazione di lavoro con Mattarella e Meloni; Maltrattamenti nei ristoranti. Appunti per un futuro migliore dopo l’orrore del modello Noma; Una colazione per fare la differenza. Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 Si è svolta al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in ... quotidiano.net Al Quirinale colazione di lavoro con Mattarella e MeloniE' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo a Bruxelles. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, per il governo sono presenti, tra ... ansa.it MEDIO ORIENTE | E' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo A Bruxelles. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, per il governo sono presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, i ministri Cro - facebook.com facebook