Durante il referendum costituzionale del 22-23 marzo, una persona ha dichiarato che voterà “No” perché non ha compreso appieno il testo del quesito. Ha affermato che la sua scelta deriva dalla mancanza di chiarezza e dalla poca comprensione delle implicazioni della riforma proposta. La sua decisione si basa esclusivamente sulla percezione di non aver afferrato i dettagli dell’argomento.

Sarò sincero: al referendum costituzionale del 22-23 marzo voterò “No” perché ho capito poco di questo quesito. Dopo aver letto il libro del nostro direttore Marco Travaglio, alcuni articoli di Gian Carlo Caselli, ascoltato Nicola Gratteri e Gherardo Colombo, ancora non ho compreso fino in fondo alcuni ingranaggi della cosiddetta riforma Nordio. Mi consolo perché sono in buona compagnia: molte persone di Destra o di Sinistra che ho incontrato in questi giorni non andranno a votare perché non hanno ben compreso le modifiche proposte. Personalmente non mi interessa votare “No” per esprimere il mio dissenso al governo Meloni: ho altri modi per farlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al referendum voto No perché non ho capito

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