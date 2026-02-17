Referendum Giustizia Di Pietro va giù duro contro il fronte del No | Ho cambiato idea voto Sì Ecco perché
Antonio Di Pietro ha annunciato di votare Sì al referendum sulla giustizia, rompendo con il suo passato e provocando reazioni nel fronte del No. La sua decisione deriva da un cambio di opinione dopo aver analizzato le proposte di riforma, che considera più utili di quanto pensasse inizialmente. Di Pietro ha spiegato che teme che il blocco delle carriere e le modifiche ai processi possano favorire un sistema più trasparente e meno politicizzato. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande confronto pubblico, con molti che discutono sui possibili effetti delle modifiche sulla giustizia italiana.
La presa di posizione di Antonio Di Pietro in vista del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo rappresenta un punto di svolta non solo per la campagna elettorale, ma per la narrazione storica della magistratura italiana. L’uomo che ha incarnato la stagione di Mani Pulite, il simbolo dell’accusa che ha scardinato la Prima Repubblica, sceglie oggi di schierarsi per il Sì alla separazione delle carriere. Non si tratta di un cambio di casacca o di un cedimento ideologico, bensì di una maturazione dettata dalla consapevolezza che il sistema giudiziario attuale non gode più della fiducia incondizionata dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
