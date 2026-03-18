In questo articolo si parla di un referendum e delle scelte che i cittadini devono fare, anche se non hanno ben chiaro di cosa si tratti. Viene suggerito che le decisioni possano dipendere più da simpatie politiche che dalla reale comprensione del tema. Il testo propone una visione semplice, dividendo le persone in due categorie: chi preferisce il sì e chi preferisce il no, basandosi esclusivamente su posizioni ideologiche.

Partiamo dalla fine, dando per scontato che in questo referendum non si sappia cosa votare. Allora POCHE BALLE: votiamo SI se siamo di destra o comunque ci sta sulle balle la sinistra, e votiamo NO se siamo di sinistra o comunque ci sta sulle balle la destra. E basta. Il resto sono BAGATELLE PER UN MASSACRO, come diceva QUELLO LÌ, quel francese roncioso e malparato, che la sapeva lunga, lui. Va beh, se non sappiamo chi è, è appunto che siamo ignoranti, e quindi perfettamente in tema. SE INVECE ne sappiamo un po' di più. o anche un bel po' di più, ci butteremo in ragionamenti di FINE TUNING, ma che qui non ci interessano, perché la guida è appunto per ignoranti reo confessi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Guida definitiva al voto del referendum per ignoranti reo confessi: decidere se votare SI O NO pur non avendoci capito niente, oppure avendoci capito fin troppo, ma facendo gli indiani

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