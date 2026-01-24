Conoscere per crescere Dalla filosofia alla chimica Lezioni dedicate ai ragazzi

Quinto appuntamento con Unijunior – Conoscere per crescere, un ciclo di lezioni universitarie dedicate a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Promosso dall’Università in collaborazione con Leo Scienza, questo programma offre un’opportunità di approfondimento sulla filosofia e sulla chimica, favorendo la crescita culturale dei giovani partecipanti. È un’occasione per scoprire e approfondire temi scientifici in un contesto educativo e stimolante.

Quinto appuntamento, oggi, con Unijunior – Conoscere per crescere, il ciclo di lezioni universitarie per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, promosso e organizzato dall’ Università in collaborazione con l’associazione culturale Leo Scienza, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione. Le lezioni, della durata ciascuna di 60 minuti, si svolgeranno al Polo Chimico Bio Medico (via Borsari, 46). Ecco il programma del quinto appuntamento. Dalle 15 alle 16 (età consigliata 8-13 anni), si parlerà di ‘Perché ho le croste sui ginocchi?!’ per scoprire cosa succede in una ferita, il ruolo delle piastrine e di alcune proteine e come faccia il nostro corpo a ripararsi da solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conoscere per crescere. Dalla filosofia alla chimica. Lezioni dedicate ai ragazzi Leggi anche: Open day, ministage e lezioni pomeridiane: così il Morgagni presenta la sua offerta ai ragazzi delle medie Leggi anche: Le lezioni universitarie e le scoperte di scienza spiegati ai ragazzi: c'è il terzo appuntamento La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Conoscere per crescere. Dalla filosofia alla chimica. Lezioni dedicate ai ragazzi; Proposte per le scuole; Oltre 100 appuntamenti per famiglie nella Rete Biblioteche Venezia; Open Day all’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa: imparare facendo, crescere insieme. Conoscere questo segreto farà crescere milioni di orchidee nel tuo giardino Vedi la ricetta nel primo commento - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.