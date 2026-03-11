Fuoco sul mare dalla schiuma al gas inerte | i sistemi antincendio sulle navi cisterna

Quando si verifica un incendio a bordo di una nave cisterna, le soluzioni tradizionali come l’acqua risultano inefficaci. Per questo vengono utilizzati sistemi antincendio specifici, tra cui gas inerti, schiume chimiche e polveri. Questi metodi sono progettati per spegnere le fiamme e limitare i danni, garantendo una risposta immediata e mirata in situazioni di emergenza.

Una petroliera non è solo una nave grande. È un deposito galleggiante di idrocarburi, una struttura in cui il rischio di incendio è calcolato, atteso e governato da sistemi progettati per non lasciare nulla al caso. In un momento storico in cui le acque internazionali tornano a essere teatro di tensioni e conflitti, capire come funziona la sicurezza antincendio di queste navi significa capire anche quanto sia fragile o solida la catena che tiene al sicuro milioni di tonnellate di petrolio, gas e derivati in navigazione ogni giorno. A bordo di una nave esistono tre filosofie di intervento: impedire che l'incendio si innesti, rilevarlo e spegnerlo nella fase di sviluppo, o contenerne la diffusione con barriere strutturali.