Autostrade Cav lavori sulle barriere di sicurezza | possibili rallentamenti

Questa mattina, sulla A4 tra Dolo e Padova est, si registrano già i primi rallentamenti. I lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza hanno portato alla chiusura di una corsia, creando code e incolonnamenti in entrambe le direzioni. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi o a partire con anticipo per evitare disagi. I cantieri continueranno per alcuni giorni, quindi si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni in tempo reale.

Da oggi, lunedì 2 febbraio, cantieri per lavori di riqualificazione che interesseranno il tratto tra il bivio A4A57 a Dolo e lo svincolo di Padova est Concessioni Autostradali Venete ha pianificato gli interventi indispensabili per implementare ulteriormente il livello di sicurezza dell'infrastruttura, in modo da mantenere sempre aperte tre corsie di marcia, che tuttavia risulteranno di larghezza ridotta; inoltre, nelle zone con i cantieri sarà in vigore il divieto di sorpasso, verrà interdetta la corsia di emergenza e il limite di velocità sarà abbassato a 90 chilometro all'ora per i mezzi leggeri e 60 per quelli pesanti.

