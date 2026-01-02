Serluca assessore all' agricoltura Franza | Segnale significativo per l' Irpinia

L’assessore all’Agricoltura della Regione, Franza, ha espresso le proprie congratulazioni alla dottoressa Maria Carmela Serluca per la recente nomina. Si tratta di un segnale importante per l’Irpinia, riconoscimento del suo impegno e delle sue competenze nel settore agricolo. La notizia, ormai pubblica, sottolinea la fiducia riposta nelle capacità della nuova assessore di rappresentare e valorizzare le risorse dell’area.

"La notizia è ormai nota a tutti, ma come già fatto in forma privata nel corso di piacevolissima e proficua telefonata, intendo esprimere le mie più vive congratulazioni alla dottoressa Maria Carmela Serluca per la nomina ad Assessore all'Agricoltura". Queste le parole del sindaco di Ariano.

Serluca in Regione, riassetto a Palazzo Mosti: finanze a Mastella - A distanza di ben 55 anni, il Sannio gestirà nuovamente in Regione l’importante delega all’Agricoltura. ilsannioquotidiano.it

L’irpina Serluca assessore nella giunta Fico, Mastella conferma le indiscrezioni - “Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale”. irpinianews.it

https://www.belvederenews.net/la-serluca-assessore-allagricoltura-gli-auguri-dellirvat/ - facebook.com facebook

Nomina dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania La #Fai-Cisl Campania prende atto con favore della nomina della dottoressa Maria Carmela SERLUCA ad Assessore all’Agricoltura della Regione Campania e formula i migliori auguri di buon la x.com

