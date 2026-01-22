Colleferro Giornata del Rispetto A Palazzo Morandi cerimonia di premiazione del Concorso Parole O_Stili In esposizione di un’opera di Luciano Minestrella dedicata a Willy Monteiro Duarte

Il 20 gennaio, a Colleferro, si è svolta la Giornata del Rispetto presso Palazzo Morandi, con la cerimonia di premiazione del concorso “Parole O_Stili”. In occasione dell’evento, è stata esposta un’opera di Luciano Minestrella dedicata a Willy Monteiro Duarte. Un momento di riflessione e memoria, che sottolinea l’importanza del rispetto e della solidarietà nella comunità locale e nazionale.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Il 20 Gennaio è una giornata importante per Colleferro e per l'Italia tutta, infatti si celebra

