Strage Crans-Montana troupe Rai aggredita durante il servizio! Paura per il giornalista
Durante le riprese a Crans-Montana, una troupe della Rai è stata vittima di un’aggressione, scatenando preoccupazione tra i giornalisti. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nella località svizzera, ancora scossa dalla tragedia della notte di San Silvestro. Questo evento evidenzia le difficoltà di operare in ambienti caratterizzati da situazioni di forte criticità e instabilità.
Il grave episodio di cronaca avvenuto a Crans-Montana mette in luce la tensione altissima che si respira nella località svizzera dopo la terribile tragedia della notte di San Silvestro. Durante lo svolgimento del proprio lavoro, una troupe della Rai è stata vittima di una violenta aggressione che ha coinvolto direttamente il giornalista Domenico Marocchi, noto inviato della trasmissione Uno Mattina News. L’evento non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di estremo dolore e nervosismo che sta caratterizzando le indagini e i resoconti mediatici relativi all’incendio del locale Le Constellation, dove hanno perso la vita decine di persone in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
