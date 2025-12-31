Pitbull aggredisce il padrone in casa la moglie uccide il cane con un coltello da cucina e lo salva E' accaduto a Roma

Nella notte a Roma, un uomo è stato ferito gravemente da un pitbull in casa e trasportato in ospedale. La moglie, intervenuta per proteggere il marito, ha ucciso il cane con un coltello da cucina. L’incidente ha sollevato questioni sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza nelle abitazioni. La vicenda è ancora sotto indagine per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

Un uomo è stato trasportato nella notte in ospedale a Roma, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, per un' aggressione subita dal suo cane pitbull. Da una prima ricostruzione, mentre si trovava in casa è stato aggredito dal suo cane e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che armata di un coltello da cucina avrebbe colpito l'animale,.

Pitbull aggredisce il padrone in casa, la moglie uccide il cane con un coltello da cucina e lo salva. E' accaduto a Roma - Un uomo è stato trasportato nella notte in ospedale a Roma, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, per un’ aggressione subita dal suo cane pitbull ... gazzettadelsud.it

Roma: pitbull aggredisce il padrone in casa, la moglie uccide il cane con un coltello da cucina e lo salva - Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo è stato aggredito dal proprio cane mentre si trovava in casa e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa dell'animale solo grazie al tempestivo ... roma.corriere.it

