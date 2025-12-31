Un uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'Ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un attacco da parte del suo pitbull. Non si trova in pericolo di vita ed è stato ricoverato per le cure del caso. L'episodio si è verificato in ambito domestico, dove la moglie è intervenuta per mettere in sicurezza il marito.

Un uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma, non in pericolo di vita, e ricoverato per un'aggressione subita dal suo pitbull. Da una prima ricostruzione, mentre si trovava in casa, è stato aggredito dal proprio cane, un pitbull, e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che con un coltello da cucina ha ucciso l'animale. I Carabinieri della Stazione di Capena sono intervenuti presso l'abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull'accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Azzannato in casa dal suo pitbull: così lo salva la moglie

Leggi anche: Pitbull attacca il suo padrone in casa: la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva

Leggi anche: Pitbull lo azzanna in casa, la moglie lo salva uccidendo il cane con un coltello

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

PITBULL AGGREDISCE UNA DONNA E UCCIDE IL SUO CANE.

Roma, azzannato dal suo pitbull: salvato dalla moglie che uccide il cane - Un uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma, non in pericolo di vita, e ricoverato ... iltempo.it