Azzannato in casa dal suo pitbull | così lo salva la moglie
Un uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'Ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un attacco da parte del suo pitbull. Non si trova in pericolo di vita ed è stato ricoverato per le cure del caso. L'episodio si è verificato in ambito domestico, dove la moglie è intervenuta per mettere in sicurezza il marito.
Un uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma, non in pericolo di vita, e ricoverato per un'aggressione subita dal suo pitbull. Da una prima ricostruzione, mentre si trovava in casa, è stato aggredito dal proprio cane, un pitbull, e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che con un coltello da cucina ha ucciso l'animale. I Carabinieri della Stazione di Capena sono intervenuti presso l'abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull'accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
