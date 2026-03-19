Aggiornamenti infortunio Tonali | preoccupazione in Italia per i playoff mondiali del 2026

Sandro Tonali ha subito un infortunio durante un allenamento e le sue condizioni sono state comunicate dal manager del Newcastle. La notizia ha generato preoccupazione in Italia, specialmente in vista dei playoff mondiali del 2026. Le informazioni ufficiali indicano che l’atleta sta ricevendo le cure necessarie e si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BARCELLONA, SPAGNA – 18 MARZO: Marc Bernal del FC Barcelona sfida Sandro Tonali del Newcastle United durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 202526 tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou. Il match ha avuto luogo il 18 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex CaparrosGetty Images) Nel corso dell’attesa sfida contro il FC Barcelona, il tecnico del Newcastle United, Eddie Howe, ha confermato che l’internazionale italiano Sandro Tonali ha subito un infortunio. Il mister ha spiegato che il calciatore ha problemi di inguine e anche un certo fastidio alla zona dell’anca dopo essere uscito dal campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Aggiornamenti infortunio Tonali: preoccupazione in Italia per i playoff mondiali del 2026. Articoli correlati Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoffSerata da dimenticare per Sandro Tonali con il centrocampista della nazionale italiana che ha detto addio alla Champions League con il suo Newcastle,... Leggi anche: Tonali, infortunio in Champions: domani la risonanza. A rischio i playoff mondiali? Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aggiornamenti infortunio Temi più discussi: Infortunio di Tonali al Camp Nou: le condizioni; Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoff; Infortunio Tonali preoccupazione nazionale | Gattuso in ansia per i playoff; L’Italia e Gattuso tremano: Tonali si infortuna ed esce dolorante in Barcellona-Newcastle. Aggiornamenti infortunio Tonali: preoccupazione in Italia per i playoff mondiali del 2026.BARCELLONA, SPAGNA – 18 MARZO: Marc Bernal del FC Barcelona sfida Sandro Tonali del Newcastle United durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC ... napolipiu.com Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoffSerata da dimenticare per Sandro Tonali con il centrocampista della nazionale italiana che ha detto addio alla Champions League con il suo Newcastle, uscendo per infortunio al minuto numero 55, metten ... calciomercato.it Galatasaray, Noa Lang operato nella notte dopo l'infortunio al pollice contro il Liverpool. Club intenzionato a sporgere denuncia: gli aggiornamenti tinyurl.com/4dda869j x.com +++ Infortunio Lang, aggiornamenti CHOC dalla Turchia +++ https://tinyurl.com/45jn64vw - facebook.com facebook