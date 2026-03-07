Un concorrente di Affari Tuoi ha vinto un jackpot importante ma ha deciso di ricevere un assegno più basso. Dopo aver completato la partita, Davide si è trasferito in Sardegna portando con sé 22 mila euro. La sua scelta e le sue motivazioni sono state spiegate pubblicamente, mentre il programma ha concluso la puntata con il suo ritorno a casa.

Una partita interessante, a tratti 'strana', ha preso vita al Teatro delle Vittorie di Roma con Affari Tuoi. Il protagonista della puntata del 7 marzo è stato Davide, dalla Sardegna insieme a mamma Francesca. Sin dagli inizi, il concorrente è parso guidato dalla Dea Bendata. È riuscito a mettere le mani sul sostanzioso jackpot, trovando il pacco con Gennarino entro i primi tre tiri. E, tiro dopo tiro, Davide si è ritrovato sempre più vicino alla possibilità di mettere le mani su uno dei tre montepremi più alti della trasmissione. Peccato, però, che a un certo punto la situazione si sia completamente capovolta. Davide e mamma Francesca hanno saputo individuare i pacchi giusti sin dal principio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, vince un ricco jackpot e accetta un assegno più basso: Davide spiega la sua scelta

