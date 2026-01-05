Affari Tuoi Danilo sconcertante | travolto dalle critiche codardo

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 gennaio 2026, Danilo, concorrente abruzzese, ha suscitato forti critiche per il suo atteggiamento considerato codardo. Dopo aver iniziato con un pacco da 50 euro e affrontato una fase iniziale fortunata, ha eliminato premi bassi e conservato valori elevati, ma ha perso l’opportunità di vincere 300mila euro nella prima manche. La sua strategia ha diviso il pubblico, generando discussioni sulla sua scelta.

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 gennaio 2026, il concorrente abruzzese Danilo da Pescina inizia con il pacco contenente 50 euro e procede con una partita inizialmente fortunata: elimina premi bassi (10mila, 100, 0 euro) e mantiene alti i valori rimasti, bruciando però i 300mila euro nella prima manche. Rifiuta categoricamente la proposta di cambio pacco e la prima offerta del Dottore da 30mila euro. La gara continua a gonfie vele: elimina pacchi rossi e blu minori, arrivando a un tabellone eccellente con un solo blu rimasto, cinque rossi e il pacco nero. Rifiuta altre offerte (35mila, poi 30mila dopo aver eliminato i 50mila), pescando il pacco nero (che conteneva 100mila euro, non lontani dai suoi 300mila preventivati).

Affari tuoi, De Martino sbotta con il pubblico: "Non c'è uno normale qua". Il Dottore regala un assegno nel finale - Nella nuova puntata del 4 gennaio Danilo, insieme a mamma Annamaria, torna a casa felice con 26mila euro offerti dal Dottore. libero.it

Ad Affari Tuoi Danilo sfiora la partita perfetta, poi evita il baratro e si salva con una scelta fondamentale - Nella partita di Affari Tuoi del 4 gennaio il concorrente dell'Abruzzo porta avanti una partita eccellente, ma alla fine rischia di tornare a casa a mani ... fanpage.it

Stefano De Martino ha le idee chiare sul futuro di Affari Tuoi Propone un cambiamento davvero significativo - facebook.com facebook

Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà x.com

