Affari Tuoi Fabio sconcertante | Un incapace insulti dopo la puntata

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa l’8 marzo, Fabio, un agro-meccanico piemontese accompagnato dalla sorella Elena, è stato coinvolto in un momento teso che ha portato a insulti pubblici. Dopo la conclusione della trasmissione, Fabio ha usato parole dure nei confronti di un altro partecipante, definendolo “incapace”. La scena ha suscitato attenzione tra il pubblico e sui social network.

Fabio, agro-meccanico piemontese, accompagnato dalla sorella Elena, è stato il protagonista sfortunatissimo della puntata di Affari Tuoi dell'8 marzo. La partita parte malissimo: via subito premi alti come 100mila, 50mila e 300mila euro. Accetta un cambio dal Dottore (nel suo pacco c'era 1 euro), ma continua a sbagliare scelte.Rifiuta offerte multiple (18mila, 20mila, poi solo 6mila euro), punta ostinatamente sul proprio pacco ("per due volte ho beccato il 2 prima, me lo tengo") e trova nel suo 200mila euro, che però perde con i tre tiri finali: esce il Pacco Nero da 20mila, poi 30mila e ultimo colpo fatale altri 20mila. Arriva alla Regione Fortunata, ricorda il consiglio della fidanzata Gloria ("di' il Molise") e lo sceglie, ma sbaglia: non è quella giusta (avrebbe vinto 100mila se fosse stata la Valle d'Aosta).