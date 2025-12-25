Roma, 25 dicembre 2025 – Dall'inaugurazione di un hotel di lusso alla visita a una fabbrica di sommergibili nucleari. Il leader nordcoreano Kim Jong Un sembra essere particolarmente attivo in questi giorni, almeno a giudicare dalle immagini e dalle notizie diffuse dai media statali di Pyongyang. A destare più preoccupazione è sicuramente la visita al cantiere navale, dove, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Korean Central News Agency, il leader nordcoreano ha ispezionato la costruzione di quello che viene definito come "un sottomarino a propulsione nucleare da 8.700 tonnellate ”. Kim Jon Un ha definito la sua realizzazione come un passo cruciale nella modernizzazione e nell'armamento nucleare della marino nordcoreana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nord Corea, Kim Jong Un visita fabbrica di sommergibili nucleari. E Putin gli scrive: “Tra noi invincibile amicizia”

Leggi anche: Corea del Nord, Kim Jong Un celebra gli 80 anni del Partito dei Lavoratori

Leggi anche: Corea del Nord, Trump: “Mi piacerebbe incontrare Kim Jong Un”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Corea del Nord, Kim Jong Un inaugura nuovi hotel di lusso; Gli hacker della Corea del Nord scatenati: nel 2025 hanno rubato 2 miliardi di dollari; Corea del Nord, Kim Jong-un inaugura i nuovi hotel: con la figlia prova i materassi; Kim Jong-un inaugura i nuovi hotel e testa personalmente i materassi.

Nord Corea, Kim Jong Un visita fabbrica di sommergibili nucleari. E Putin gli scrive: “Tra noi invincibile amicizia” - Il leader di Pyongyang ha ispezionato un cantiere navale dove si sta realizzando la costruzione di "un sottomarino a propulsione nucleare da 8. msn.com